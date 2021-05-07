AVCILAR'DA TAM KAPANMAYA RAĞMEN YOĞUN TRAFİK - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen tam kapanmanın 8'inci gününde Avcılar D-100 karayolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Haftanın son iş günü olmasının da etkisi ile saat 17.00'den itibaren artan araç yoğunluğu nedeniyle Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nden itibaren sürücüler düşük hızda direksiyonlarını kullanmak zorunda kaldı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç konvoyu Avcılar çıkışına kadar sürdü. Aynı şekilde Avcılar'dan Küçükçekmece yönüne de araç yoğunluğu görüldü. Yoğunluğun denetim noktalarında şeritlerden birisinin kapatılmasının neden olduğu ifade edildi.