Üye Girişi
Avcılar'da tartıştığı kadını zorla araca bindirmişti, olayın aslı ortaya çıktı - Son Dakika

Avcılar'da tartıştığı kadını zorla araca bindirmişti, olayın aslı ortaya çıktı

05.02.2022 21:12
Avcılar'da tartıştığı kadını zorla araca bindirmişti, olayın aslı ortaya çıktı

Avcılar'da sokak ortasında tartıştığı kadını zorla araca bindirdiği görüntüler ortaya çıkan şüphelinin kadını darp etmediği ve alıkoymadığı ortaya çıktı.

Avcılar'da sokak ortasında tartıştığı kadını zorla araca bindirdiği görüntüler ortaya çıkan şüphelinin kadını darp etmediği ve alıkoymadığı ortaya çıktı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi'nde, sabah saatlerinde yaşanmıştı. İddialara göre, bir kadın ile erkek sokakta tartışmaya başlamıştı. Tartıştığı kadını zorla arabaya bindiren kişinin kadını darp ettiği öne sürülmüş ve o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracı bulmak için çalışma başlatmıştı. Avcılar ile Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışmalarda, araçta bulunan S.A. (25) isimli kadının restorandan çıktıktan sonra alkollü olmasından dolayı A.A. (36) isimli erkek arkadaşını çağırdığı ve bu sırada yolda alkolün etkisiyle aralarında tartışma yaşandığını tespit etti. Polis ekiplerince karakola götürülen kişilerin beyanları doğrultusunda, alıkoyma ya da darp gibi herhangi bir olayın yaşanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da tartıştığı kadını zorla araca bindirmişti, olayın aslı ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:00 Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0
20:47 Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu
20:47 Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
19:52 Rayyan, 4 gündür o kuyuda! Fas'ta kurtarma operasyonunda kritik aşama
20:22 Bebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi
20:26 Cinnet geçiren damat dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi: 1'i ağır 3 yaralı
20:38 Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında!
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
20:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske yeterli olmuyor! Aşılarınızı olun
20:11 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 21:18:51. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da tartıştığı kadını zorla araca bindirmişti, olayın aslı ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement