Üye Girişi
Avcılar'da tavanı çöken dükkandan dakikalarla kurtuldu - Son Dakika

Avcılar'da tavanı çöken dükkandan dakikalarla kurtuldu

16.02.2022 18:13
Avcılar'da tavanı çöken dükkandan dakikalarla kurtuldu

Avcılar'da, binanın altındaki giyim mağazasında 3 yılda 6 kez su baskını meydana geldi.

Avcılar'da, binanın altındaki giyim mağazasında 3 yılda 6 kez su baskını meydana geldi. En son mağazanın tavanı çökerken, mağaza sahibi çökmeden birkaç dakika önce kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aurelia Cebotari, oğlu Ali Cebotari ile binanın altındaki dükkanda giyim mağazası açtı. 11 Şubat günü üst kattaki dairede patlayan boru nedeniyle mağazayı su bastı. Mağaza sahibi kadın, son 3 yılda 6-7 kez bu durumu yaşadıklarını belirtti. Son olarak Pazartesi günü iş yerini tavanı çöktü.

O sırada çöken yerin altında ürünleri düzenleyen Aurelia Cebotari, telefonun çalmasıyla kasaya gitti. Gittikten 3-4 dakika sonra işyerinin tavanı çöktü. Ne olduğunu anlamayan Cebotari panik içinde çökmenin olduğu yere gitti.

Sesi duymasıyla yerin sallandığını ve deprem olduğunu zannettiğini anlatan Aurelia Cebotari, "Arka tarafa mal almaya gelmiştim ve telefon çaldı, çuvalı bıraktım. İki gün öncesinde su basmıştı. Telefon çaldı kasaya gittim, arkadan gördüğünüz gibi tavan çöktü. O sırada ben de olabilirdim, müşteri de olabilirdi. Baştan deprem oldu sandım, yer sallandı. Sonra baktım tavan çökmüş. Her an tüm tavan çökebilir. 3 yıl içinde 6-7 kaz su bastı. Yaklaşık 20-25 bin TL zararımız var. tüm ürünlerimiz su içinde kaldı" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Cep Telefonu, su baskını, Avcılar, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da tavanı çöken dükkandan dakikalarla kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:52 Ailesi "Akıl sağlığı yerinde değil" demişti! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 18:20:55. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da tavanı çöken dükkandan dakikalarla kurtuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement