AVCILAR'DA TEHDİTLER SAVURUP, DEHŞETİ YAŞATTILAR - Son Dakika
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AVCILAR'DA TEHDİTLER SAVURUP, DEHŞETİ YAŞATTILAR

08.07.2022 08:48

Darbettiler, karşılık verilince de ateş ettiler; o anlar güvenlik kamerasındaHaber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da, 5 kişi tehdit ettikleri iddia edilen patronu işyerinde bulamayınca, çalışanları darbetti.

Darbettiler, karşılık verilince de ateş ettiler; o anlar güvenlik kamerasında

Haber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ - İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da, 5 kişi tehdit ettikleri iddia edilen patronu işyerinde bulamayınca, çalışanları darbetti. Bir kişinin elinde tabanca ile gelip tehditler savururken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Temmuz akşam saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesinde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre, 5 kişi akşam saatlerinde restoranın önüne gelerek işyeri sahibi Adnan Alberkdar'ı çağırdı. Restoran sahibi bulamayan kişiler, bu sefer de restoran çalışanlarına saldırdı. Kafenin içine giren saldırganlar, bir çalışanı sandalye ile darbetti. Diğer çalışanlara da saldıran şüpheliler, daha sonra tehditler savurmaya başladı. Bu sırada bir kişi eline aldığı tabanca ile dükkanın önüne geldi. İçerde arkadaşının darbedildiğini gören bir çalışan, saldırganlara karşılık vermek istedi. Tabancalı saldırgan, arkadaşına saldırıldığını görünce ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler kimseye isabet etmedi. İşyeri sahibine tehditler savuran şüpheliler, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Alberkdar ise olay sonrası polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Alberkdar ifadesinde saldırganların bir süredir tehdit mesajları aldığı Mjd Alzibak tarafından tutulduğunu söyledi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

'5 KİŞİ GELİP SALDIRMIŞLAR"

Restoranın çalışanlarından Ömar Tarfah, 'Bize sürekli geliyorlar. Silahla saldırdılar. Bizim elemanlarımızı darbettiler. Biz bunu her zaman yaşıyoruz. Yeni bir şey değil. Buraya 5 kişi gelip, saldırmışlar. Bizim arkadaşlarımız ne yapacak' Adamların ellerinde silah var. Bizim arkadaşlarımızın elinden bir şey gelmez. Bizi tehdit ediyorlar. Bizi yolda gördükleri zaman durduruyorlar. Burada çalışıp çalışmadığımızı soruyorlar. Evet deyince de 'Buradan hemen gidecekseniz. Gözümüz görmesin' diyorlar. Artık nefret ettik. Görünce yolumuzu değiştiriyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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