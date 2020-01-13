Avcılar'da tehlikeli yıkım - Son Dakika
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Avcılar'da tehlikeli yıkım

6 saat önce

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı binanın yıkımından etkilenen yan bina adeta deprem olur gibi sallandı.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı binanın yıkımından etkilenen yan bina adeta deprem olur gibi sallandı. Evin içinde eşyaların sallanma anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yıkımın yapıldığı binanın etrafına ise çıkma tahta kapılardan önlem alınması dikkat çekti.

26 Eylül günü ve 11 Ocak günü meydana gelen depremlerin ardından kent genelinde deprem gerçeği bir kez daha hatırlandı. Avcılar'da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle birçok ev boşaltılmıştı. Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada boşaltılıp kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmaya başlandı. O esnasında yan tarafta bulunan Birlik Apartmanı, deprem olurcasına sallandı. Duruma tepki gösteren site sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşları konuyla ilgili bilgilendirdi.

BİNANIN ETRAFINA ÇIKMA KAPILARDAN ÖNLEM

Yıkımın yapıldığı binanın etrafına ise yıkımı yapan firma tarafından apartmandaki çıkma tahta kapılarla önlem alındığı görüldü. Evi yıkım sırasında sallanan Hüseyin Özkaya isimli vatandaş, "Biz hemen bu binada oturuyoruz. Binanın yıkımı esnasında bizim evimizde ses dışında 4.5, 5 şiddetinde deprem oluyormuş gibi sarsıntılar oluyor. Deprem oluyormuş gibi oluyor. Biz de çok tedirgin oluyoruz. Avcılar zaten deprem bölgesi. Yan binamız yıkılıyor ama bizim binamız etkileniyor maalesef biz tedirgin oluyoruz. Tehlikeli bir yıkım gerçekten. Bunların ruhsatları alındı diyor ama nasıl bir ruhsat belge alıyorlar belediye bunu neye göre veriyor gerçekten anlamış değilim"dedi.

Evi sallanan Fatma isimli bir vatandaş ise "Evim sallanıyor yıkım sırasında psikolojim bozuldu zaten ben şeker hastasıyım. Sabahtan beri psikolojim bozuldu sabahtan beri sallanıyor" diye konuştu.

EVİN İÇİNDEN SALLANMA ANI KAMERADA

Öte yandan evin içinden sarsılma anı da apartman sakinini kaydettiği görüntülere yansıdı. Görüntülerde, evin içindeki saksının ileri geri sallanması ve titremesi yer alıyor.

(Murat Delice/İHA)

Avcılar'da tehlikeli yıkım

Avcılar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
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