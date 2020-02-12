Avcılar'da tehlikeli yıkım çalışması kamerada - Son Dakika
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Avcılar'da tehlikeli yıkım çalışması kamerada

6 saat önce

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen binada önlem alınmadan pencerelerin sökülmesi nedeniyle yola beton parçaları düştü.

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AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen binada önlem alınmadan pencerelerin sökülmesi nedeniyle yola beton parçaları düştü. Yoldan geçenlerin de olduğu pencere söküm çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşılırken, yıkımın yapılacağı bina için pazar tezgahları ile önlem alınması dikkat çekti.

Avcılar, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi üzerinde bulunan beş katlı binanın yapılan incelemelerde riskli olduğu tespit edildi. Riskli binanın kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılması için yıkım işlemleri başladı. Ancak yıkım çalışmaları sırasında alınan güvenlik tedbirlerinin yetersizliği dikkat çekti. Pazar tezgahları ile güvenlik önlemi alınan alanda binadaki pencereler sökülürken, yere beton parçaları düştü. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde binada işçiler pencereleri sökmeye çalışırken, aşağıya beton parçaları düşüyor. Bu sırada bina önüne şerit çekmeye çalışan bir kişi işçileri yavaş ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yıkım çalışmalarının yapıldığı binanın önünden insanlar ve araçlar geçiyor.

"ÖNLEMLERİ ALMAK ANLAŞTIĞIMIZ FİRMANIN SORUMLULUĞUNDA"

Binanın sahibi Sabahattin Doğan "Buradaki güvenlik önlemlerini almak tamamen anlaştığımız firmaya ait. Bu bina 1984 yapımı, 36 yıllık bina oluyor. Riski vardı, kentsel dönüşüme soktuk, yıkıyoruz.  Depremden etkilenmedi ama binanın riskli olduğunun farkındaydık. Pazar tezgahlarını ben koymadım, biz sözleşme yaptık noterde. Belediyeden de yıkım ruhsatını kendi üzerine aldı, her türlü sorumluluk anlaştığımız firmaya ait. Şu anda zaten yıkmıyorlar, sadece kapı ve pencereleri söktüler sonra kepçe geldiğinde gerekli önlemleri alacaklar" dedi.


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Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:48 Kaynak: DHA
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