Avcılar'da tekel bayisinden gasp soruşturmasında 2 tutuklama - Son Dakika

Avcılar'da bir tekel bayisinin sahibini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart'ta Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde bulunan tekel bayisine gelen maskeli ve silahlı 3 kişinin iş yeri sahibi Uğur A'ya silah doğrultarak 5 bin lira ve cep telefonunun gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin gasp olayından sonra Kağıthane'de bulunan evlerine gittiklerini tespit etti.

Söz konusu eve yapılan baskında, şüphelilerden Tuncay K. ve Azat P. yakalandı.

Emniyette ifade veren Tuncay K, gasp olayının diğer şüphelisi Enes K'yi saklandıkları adreste kazayla omuzundan vurduğunu ve Enes K'nin Şişli'deki bir hastanede tedavi altına alındığı anlattı.

Yaralama ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen iki şüpheli, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Şüpheli Enes K'nin ise tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.