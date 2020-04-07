Avcılar'da tekel bayisinden gasp soruşturmasında 2 tutuklama - Son Dakika

Avcılar'da bir tekel bayisinin sahibini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart'ta Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesinde bulunan tekel bayisine gelen maskeli ve silahlı 3 kişinin iş yeri sahibi Uğur A'ya silah doğrultarak 5 bin lira ve cep telefonunun gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin gasp olayından sonra Kağıthane'de bulunan evlerine gittiklerini tespit etti.

Adrese yapılan baskında şüphelilerden Tuncay K. ve Azat P. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Tuncay K'nin gasp olayının diğer şüphelisi Enes K'yi saklandıkları adreste kazayla omuzundan vurduğunu anlattı. Şüpheli Enes K'nin Şişli'deki bir hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.

Şüphelilerden Tuncay K'nin 3 kasten yaralama, silahlı kanunlara muhalefetten, Azat P'nin 2 kasten yaralama ve uyuşturucu madde ticaretinden emniyette suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Diğer şüpheli Enes K'nin hastanede tedavisi ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.