AVCILAR'DA TEKERLEK PANİĞİ - Son Dakika
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AVCILAR'DA TEKERLEK PANİĞİ

18.05.2022 09:40

AVCILAR'da hareket halindeki cipten kopan tekerlek D-100 Karayolu yan yoldaki bilgisayar parça satılan iş yerine girmek üzereyken dükkan sahibi tarafından durduruldu.

AVCILAR'da hareket halindeki cipten kopan tekerlek D-100 Karayolu yan yoldaki bilgisayar parça satılan iş yerine girmek üzereyken dükkan sahibi tarafından durduruldu.

Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan D-100 Karayolu yan yol üzerindeki iş yerinde olan Osman Arduç, duyduğu gürültü üzerine araçtan kopan tekerleğin yuvarlanarak kendilerine doğru geldiğini fark etti. Hemen dışarı çıkan Arduç, iş yerinin vitrin camına doğru gelen tekerleğe müdahalede bulunarak durdurdu. Cip ise sol arka tekerleksiz bir süre ilerledi

Osman Arduç, "Büyük gürültü duydum. Kaza olduğunu sandım. Tekerleğin dönerek vitrine geldiğini görünce koşup müdahale ederek devrilmesini sağladım. Aksi halde işyerinde ben veya müşterilerime çarpabilir, içeride büyük hasara yol açabilirdi" dedi.

AVCILAR'DA TEKERLEK PANİĞİ
AVCILAR'DA TEKERLEK PANİĞİ
AVCILAR'DA TEKERLEK PANİĞİ
AVCILAR'DA TEKERLEK PANİĞİ
AVCILAR'DA TEKERLEK PANİĞİ
AVCILAR'DA TEKERLEK PANİĞİ
AVCILAR'DA TEKERLEK PANİĞİ

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Kaynak: DHA

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