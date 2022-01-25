Üye Girişi
AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI - Son Dakika

AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI

25.01.2022 14:24
AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI

OLUMSUZ hava koşulları nedeniyle TEM'in Avcılar Gişeleri'nde bekleyen veya yollarına ağır bir şekilde devam ederken saatlerce beklemek zorunda kalan 500 sürücü ve yolcuya çorba, ekmek, su ve sarma dağıtıldı.

OLUMSUZ hava koşulları nedeniyle TEM'in Avcılar Gişeleri'nde bekleyen veya yollarına ağır bir şekilde devam ederken saatlerce beklemek zorunda kalan 500 sürücü ve yolcuya çorba, ekmek, su ve sarma dağıtıldı.

Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, kurum görevlileri ile birlikte hazırlanan sıcak çorba ve sarmaların yanı sıra ekmek ve su şişelerini alarak yoğunluğun görüldüğü TEM Gişeleri'ne gitti. Yıldız ve görevliler uzun süreden bu yana yollarda bulunan sürücü ve yolculara çorba, ekmek, su ve sarma paketlerini dağıttı. Vakıf görevlileri dün gece de benzer çalışmayı yapmıştı.

AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI
AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI
AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI
AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI
AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI
AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI
AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI
AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI
AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI
AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Avcılar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI - Son Dakika


Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş         
14:40
Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide         
14:31
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi         
17:41

Son Dakika Haberleri
14:40 Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş
14:34 Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında
14:31 Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide
14:19 İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait
14:17 İzzet Yıldızhan eleştirilere sessiz kalmadı! ''Kimse bana iftira atamaz, bedel ödeyeceksiniz''
14:13 Çinli iş insanları, Türk ortaklarını dolandırdı! Bunalıma giren oğul, intihar etti
14:07 Greyderin altında kalan adam can verdi, greyder şoförü linçten kurtuldu
14:01 Oğuzhan Özyakup'a İzmir'den sürpriz talip! Pazarlıklar başladı
13:59 Türünün 260 yıl sonra bulunan ilk örneği! Tarlasında bulduğu bozuk paranın değeri şaşkınlık yarattı
13:59 Bu dede ve torun çatıda kayıyor! Artvin'de tahta kazıkla çatıdan karlara uçarak keyif yaptılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 14:48:13. #1.11#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA TEM GİŞELERİNDE BEKLEYENLERE ÇORBA VE SARMA DAĞITILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement