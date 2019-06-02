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Avcılar'da temizlik kamyonu fabrika bahçesine devrildi

9 dakika önce

Avcılar'da belediyeye ait temizlik kamyonu, bir fabrikanın bahçesine devrildi.

Avcılar'da temizlik kamyonu fabrika bahçesine devrildi, System.String[]
Avcılar'da belediyeye ait temizlik kamyonu, bir fabrikanın bahçesine devrildi.
Alınan bilgiye göre, Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik aracı, henüz belirlenemeyen nedenle Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengör Sokak'taki bir fabrikanın bahçesine devrildi.
Kazada fabrika bahçesindeki bazı araçlarla buradaki bazı ham maddeler zarar gördü. Fabrika bahçesinde içinde kimyasal madde bulunan varillerin delinmesi sonucu da çevreye keskin bir koku yayıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Fabrikada bekçi olarak çalışan Mustafa Küçükoğlu, yolu temizleyen kamyonun bir anda geri geri gelmeye başladığını anlatarak, "O anda şoför kamyondan atladı. Kamyon aşağı düştü. Aşağıda köpeğin ham maddelerin arasında kaldığını fark edince zinciri çözdüm ve onu sürükleyerek bulunduğu yerden çıkardım. devrilen varildeki kimyasal maddelerden zehirlendiğini fark edince de yoğurt getirdim. Sonra suyla kafasını ovup masaj yaptıktan sonra kendine geldi." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:07 Kaynak: AA
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