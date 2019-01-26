Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Terk Edilmiş Binada Bir Kişi Yanarak Öldü

Avcılar'da Terk Edilmiş Binada Bir Kişi Yanarak Öldü

1 saat önce

Avcılar'da terk edilmiş bir binanın zemin katında madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, belden yukarısı yanarak yaşamını yitirdi.

Avcılar'da Terk Edilmiş Binada Bir Kişi Yanarak Öldü, System.String[]


Avcılar'da terk edilmiş bir binanın zemin katında madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, belden yukarısı yanarak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki terk edilen 5 katlı Apaydın Apartmanı'nın zemin katında meydana geldi. 

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yanında iddiaya göre, Arapça konuşan bazı kişiler de olduğu sırada alevler içerisinde kalınca feryat ederek yardım istedi. Feryatları duyan çevredekiler bidon ve kovalarla su taşıyarak belden yukarısı yanan 30 yaşlarında olduğu sanılan kişinin üzerine boşaltarak söndürmeye çalışırken Emniyet Müdürlüğü, itfaiyeye ve 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve 112 ekipleri kısa sürede gelirken, adamın yanarak öldüğü tespit edildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği araştırılan ölen kişinin madde bağımlısı olduğu olasılığı üzerinde duruyor. Soruşturmaya devam ediliyor. Terk edilen 5 katlı binanın da, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verildiği ancak,  daha sonra bina sakinleri arasında anlaşmazlık çıkması nedeniyle yıkılamadığı öne sürüldü.

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Görüntü Dökümü:

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-Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntüler

-Yanan adamın görüntüleri (Amatör kamera)

-Görgü tanıklarının anlatımı

-Olay yerindeki polis ve itfaiye ekipleri - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel
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