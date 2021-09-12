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Avcılar'da tezgahta duran kıza çay döken çift konuştu - Son Dakika

Avcılar'da tezgahta duran kıza çay döken çift konuştu

12.09.2021 17:49
Avcılar'da tezgahta duran kıza çay döken çift konuştu, System.String[]

AVCILAR'da alışveriş yaptıktan sonra kendilerine indirim uygulamadıkları iddiasıyla tartıştıkları iş yeri sahibinin kızına bardaktaki çayı döktüğü öne sürülen Mehmet Kılıç ve eşi Zehra Kılıç suçlamaları kabul etmeyerek, asıl kendilerinin hakaret ve şiddete uğradıklarını savundu.

AVCILAR'da alışveriş yaptıktan sonra kendilerine indirim uygulamadıkları iddiasıyla tartıştıkları iş yeri sahibinin kızına bardaktaki çayı döktüğü öne sürülen Mehmet Kılıç ve eşi Zehra Kılıç suçlamaları kabul etmeyerek, asıl kendilerinin hakaret ve şiddete uğradıklarını savundu.

Mehmet Kılıç, eşi ve iki çocuğunu alarak daha önce de alışveriş yaptıkları mağazaya gittiklerini, yaklaşık 140 TL'lik ürün seçtiklerini, kredi kartı ile ödeme yapmak istediklerini anlattı. Kılıç, tezgahta bulunan Elif Korkmaz'ın bunu yapamayacaklarını söylemesi üzerine eşinin bir kaç gün önce yaptıkları alışverişe ait sliplerin elinde olduğunu hatırlattı. Kılıç, tezgahta bulunan kızın eşine 'Sen anlamıyor musun, sadece peşin paraya indirim yapıyoruz' dedikten sonra, seçtikleri ürünleri ellerinden alarak, kendilerine satış yapmayacaklarını söylediğini belirtti.

Mehmet Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim kendisine neden kredi kartı ile satış yapılmayacağının birkaç kez kendisine anlatılmasını istemesi üzerine tezgahtaki kız, hakaret ederek, 'Size kaç  sefer anlatacağım. Anlamıyorsan hastaneye başvurun tedavi olun' dedi. Eşimi dışarı çıkarmak istedim. Kapıdan çıkarken 'Siz ruh hastasısınız' dedi. Döndüm, eşimden özür dilemesini istedim. Dilemeyeceğini söyledi. Elinde bir şişe kolonyayı atmak istedi. Eşim sinirlendi masada boş bir çay bardağı vardı döker gibi yaptı. Kız ne varsa fırlatmaya kalktı. Çocuklarımı alıp dışarı çıkmak istedim. 'Nereye gidiyorsunuz polis çağıracağım' dedi. Ben de 'çağıralım' dedim. 'Devletin polisi gelsin' dedim. Kapıyı kapattı, yolun karşı tarafına kadar geldiler. 'Benim eşim polis' dedi. Bir süre sonra sivil iki kişi geldi. Kim olduklarını sordum, polis olduklarını söylediler. Onun akrabalarıymış. Yaşlı bir adam geldi. Beni içeri çekti kafa ile vurdu. Elimi kaldırmadım. Polis geldi, karakola götürdüler darp raporu verdiler. Görüntülerin tamamı verilmemiş. Ses kaydı neden yok? İçerideki ve dışarıdaki bütün görüntüler incelenmesini istiyorum. O zaman gereken karar verilecektir."

Zehra Kılıç da, alışveriş sırasında kendisine birkaç kez bilgi verilmesini istediğini, tezgahta duran kızın kendilerine hakaret ettiğini, çocuklarının psikolojisini göz önüne bulunarak karşılık vermediğini, kendisine kolonya şişesi atılmak istendiğini, boş çay bardağını döker gibi yaptığını tekrarladı. Kılıç, "Biz hukuk yoluyla hakkımızı alacağız. Devletin polisi ile hastaneye gittik. Eşimin burnunda kırık var. Tehdit, hakaret, darp var. Bizim yerimize başkası olsa ne yapardı. Eşim elini kaldırmadı. Saygımızı bozmadık. Yerimiz belli. Argo kelimeler, darp bize yakışmaz" dedi.


Avcılar'da tezgahta duran kıza çay döken çift konuştu
Avcılar'da tezgahta duran kıza çay döken çift konuştu

Mehmet Kılıç, Kredi Kartı, Hakaret, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da tezgahta duran kıza çay döken çift konuştu - Son Dakika


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