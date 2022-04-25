Son dakika haberleri... Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

25.04.2022 18:14

Son dakika 3. sayfa haberine göre Avcılar TEM Otoyolu'nda seyir halindeki yabancı uyruklu motosikletin sürücüsü, emniyet şeridinde arıza yaparak duran tıra arkadan çarptı.

Avcılar TEM Otoyolu'nda seyir halindeki yabancı uyruklu motosikletin sürücüsü, emniyet şeridinde arıza yaparak duran tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motorcu feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi TEM Otoyolu Kuzey Ispartakule Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Y., 34 BC 447 plakalı çekici ve arkasında takılı bulunan 34 EES 73 plaka sayılı dorse arızalanınca emniyet şeridine çekti. O esnada otoyolda seyir eden 34 MN 0571 plakalı motosiklet emniyet şeridindeki çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu motorcu yola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motorcunun hayatını kaybettiğini belirlerken, çekici sürücüsü Mustafa Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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