Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

26.04.2022 00:57
Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Avcılar TEM Otoyolu'nda seyir halindeki yabancı uyruklu motosikletin sürücüsü, emniyet şeridinde arıza yaparak duran tıra arkadan çarptı.

Avcılar TEM Otoyolu'nda seyir halindeki yabancı uyruklu motosikletin sürücüsü, emniyet şeridinde arıza yaparak duran tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motorcu feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi TEM Otoyolu Kuzey Ispartakule Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Y., 34 BC 447 plakalı çekici ve arkasında takılı bulunan 34 EES 73 plaka sayılı dorse arızalanınca emniyet şeridine çekti. O esnada otoyolda seyir eden 34 MN 0571 plakalı motosiklet emniyet şeridindeki çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu motorcu yola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motorcunun hayatını kaybettiğini belirlerken, çekici sürücüsü Mustafa Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Tahtakale, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:38:58. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement