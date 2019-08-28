Avcılar'da top mermileri bulundu
51 dakika önce
AVCILAR'daki bir şirketin bahçesinde eski malzemeler kaldırılırken 3 eski top mermisi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:49 Kaynak: DHA
AVCILAR'daki bir şirketin bahçesinde eski malzemeler kaldırılırken 3 eski top mermisi bulundu.
Üniversite Mahallesi'ndeki Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik şirketin bahçesindeki depo duvarı ile bahçe duvarı arasında bulunan eski malzemeler kaldırılırken görevliler, 3 eski top mermisi buldu. Şirket görevlisi hemen Avcılar Emniyet Müdürlüğü
ekiplerine bilgi verdi. Firuzköy Polis Merkezi görevlileri ve bomba imha uzmanları top mermilerini alarak incelenmek üzere götürdü.
Son Dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrası ağlayarak özür diledi Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak Fuhuş için anlaştığı trans bireyi bıçaklayan yaşlı adam hakkında karar verildi