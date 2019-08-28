Son Dakika Haberleri: Avcılar'da top mermileri bulundu
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Avcılar'da top mermileri bulundu

51 dakika önce

AVCILAR'daki bir şirketin bahçesinde eski malzemeler kaldırılırken 3 eski top mermisi bulundu.

Avcılar'da top mermileri bulundu, System.String[]
AVCILAR'daki bir şirketin bahçesinde eski malzemeler kaldırılırken 3 eski top mermisi bulundu.
Üniversite Mahallesi'ndeki Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik şirketin bahçesindeki depo duvarı ile bahçe duvarı arasında bulunan eski malzemeler kaldırılırken görevliler, 3 eski top mermisi buldu. Şirket görevlisi hemen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.  Firuzköy Polis Merkezi görevlileri ve bomba imha uzmanları  top mermilerini alarak incelenmek üzere götürdü.


Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:49 Kaynak: DHA
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