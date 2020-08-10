Avcılar'da toplu taşımaya maske denetimi - Son Dakika

Avcılar'da toplu taşımaya maske denetimi

AVCILAR'da D-100 Karayolu yanyolda minibüs ve otobüsteki yolculara yönelik maske denetimi yapıldı.

Avcılar'da toplu taşımaya maske denetimi, System.String[]

AVCILAR'da D-100 Karayolu yanyolda minibüs ve otobüsteki yolculara yönelik maske denetimi yapıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Üniversite Kampusu yakınlarında oluşturdukları denetim noktasında minibüs, İETT ile özel halk otobüslerini durdurarak, şoförler ve yolculara yönelik maske denetimi yaptı. Ayrıca 'Sosyal mesafe' kuralına da titizlikle uyulması istendi. Yolcu ve şoförlerin maske taktığı görülürken maskeleri burunlarının altında bulunan yolculara uyarı yapıldı. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin sık tekrarlanacağı, uymayanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 11:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da toplu taşımaya maske denetimi - Son Dakika
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