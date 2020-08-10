AVCILAR'DA TOPLU TAŞIMAYA MASKE DENETİMİ - Son Dakika

AVCILAR'da D-100 Karayolu yanyolda minibüs ve otobüsteki yolculara yönelik maske denetimi yapıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Üniversite Kampusu yakınlarında oluşturdukları denetim noktasında minibüs, İETT ile özel halk otobüslerini durdurarak, şoförler ve yolculara yönelik maske denetimi yaptı. Ayrıca 'Sosyal mesafe' kuralına da titizlikle uyulması istendi. Yolcu ve şoförlerin maske taktığı görülürken maskeleri burunlarının altında bulunan yolculara uyarı yapıldı. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin sık tekrarlanacağı, uymayanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.