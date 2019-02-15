Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Toprak Kayması; 1 İşçi Yaralı

Avcılar'da Toprak Kayması; 1 İşçi Yaralı

1 saat önce

AVCILAR'da bir arızayı gidermeye çalışan İSKİ ekibindeki bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.

Avcılar'da Toprak Kayması; 1 İşçi Yaralı, System.String[]
AVCILAR'da bir arızayı gidermeye çalışan İSKİ ekibindeki bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi. Bir arızayı gidermek üzere iş makinesi ile çalışma yapılırken göçük meydana geldi. Göçük sırasında işçi Mehmet Çüsan bacağında yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı işçi toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:33 Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müze İnşaatında Duvar Çöktü: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi, 6 İşçi Yaralandı Avrupa Liginde Galatasaray, Benfica'ya 2-1 Mağlup Oldu

Ünlü Oyuncunun 26 Çocuğu ve 8 Tane Torunu Olduğu Ortaya Çıktı Galatasaray'ın Golcüsü Diagne, Benfica Maçında Hayal Kırıklığı Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:13:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Toprak Kayması; 1 İşçi Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]