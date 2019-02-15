Avcılar'da Toprak Kayması; 1 İşçi Yaralı
1 saat önce
AVCILAR'da bir arızayı gidermeye çalışan İSKİ ekibindeki bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.
AVCILAR'da bir arızayı gidermeye çalışan İSKİ ekibindeki bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Cihangir Mahallesi
'ndeki Kızılırmak
Sokak'ta meydana geldi. Bir arızayı gidermek üzere iş makinesi ile çalışma yapılırken göçük meydana geldi. Göçük sırasında işçi Mehmet Çüsan bacağında yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı işçi toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:33 Kaynak: DHA
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