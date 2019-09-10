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Avcılar'da trafiği kilitleyen kaza

58 dakika önce

Avcılar'da trafiği kilitleyen kaza E-5'te yolcu indirmek için kapıyı açan sürücü, motosikletteki 2 kişinin yaralanmasına neden olduİSTANBUL - E-5 karayolu Avcılar'da iddiaya göre bir araç sürücüsü yol ortasında yolcu indirmek için kapıyı açarak emniyet şeridinden gelen motosikletli sürücü...

Avcılar'da trafiği kilitleyen kaza

E-5'te yolcu indirmek için kapıyı açan sürücü, motosikletteki 2 kişinin yaralanmasına neden oldu

İSTANBUL - E-5 karayolu Avcılar'da iddiaya göre bir araç sürücüsü yol ortasında yolcu indirmek için kapıyı açarak emniyet şeridinden gelen motosikletli sürücü ve yolcusunun yaralanmasına neden oldu.

Kaza, E-5 karayolu Avcılar Gümüşpala mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü istikametine giden 34 ZB 2901 plakalı araç sürücüsü, yol ortasında yolcusunu indirmek istedi. Bu sırada emniyet şeridinden gelen ve üzerinde birisi kadın iki kişinin bulunduğu 34 UF 1930 plakalı motosiklet duramayarak aracın kapısına vurdu. Motosikletteki 2 kişi yaralandı. Olayı gören diğer motosiklet sürücüleri de yaralıların yadımına koşarak, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası E-5 karayolu ve yan yolda yoğun trafik oluştu.

Avcılar'da trafiği kilitleyen kaza

Motosiklet, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:10 Kaynak: İHA
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