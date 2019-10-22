Son Dakika Haberleri: Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

49 dakika önce

Esenyurt'ta yunus polisi, motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Esenyurt'ta yunus polisi, motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı Esenyurt istikametine motosikletiyle seyreden yunus polisi M.E, yan yola girmek için hareketlenen bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada kontrolünü kaybeden ve motosikletiyle birlikte yere düşen polis memuru yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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