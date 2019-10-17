Avcılar'da trafik kazası

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Mevlana Mahallesi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 34 BZE 081 ve 34 YB 8345 plakalı otomobiller çarpıştı.

Avcılar 'da meydana gelen trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda yoğunluk yaşandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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