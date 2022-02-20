Son dakika... Avcılar'da trafik kazası; 3 yaralı - Son Dakika

AVCILAR D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden 06 REC 16 plakalı otomobilin sürücüsü görgü tanıklarının iddiasına göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca hızla bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu ve yan yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.