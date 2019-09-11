Son Dakika Haberleri: Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı
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Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Avcılar'da özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Avcılar'da özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nden Ambarlı Kavşağı'na doğru seyir halinde olan Hüseyin Çiçek idaresindeki 34 VT4250 plakalı özel halk otobüsü, park halindeki 34 LCB 081 ve 34 LDS 443 plakalı minibüsler ile 34 AAV 111 plakalı otomobil ve 34 HR 6043 plakalı kamyonete çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Çiçek ile otobüste bulunan yolcular Hülya Topcucan, Arzu Karakaş ve Derya Toprak yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı

Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:17 Kaynak: AA
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