Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda Küçükçekmece istikametine ilerleyen B.A.'nın kullandığı 34 AAE 273 plakalı cip, park halindeki C.A. idaresindeki 34 BRA 257 plakalı tıra çarptıktan sonra savrularak aynı yönde ilerleyen Ş.K. yönetimindeki 34 BOV 514 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Avcılar 'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:03

Kaynak: AA

Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi

Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 30 kişi hayatını kaybetti, 2500 yaralı var

Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı

Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı

Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz