Avcılar'da trafik magandaları kameramanın gözünü kör ettiBelediye kameramanını kör eden saldırı anı kamerada - Son Dakika

- Avcılar'da trafik magandaları kameramanın gözünü kör etti

Belediye kameramanını kör eden saldırı anı kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da arkadan çarptıkları belediye aracındaki kameraman ve fotoğrafçıya saldıran 3 kişi, kameramanının geçen yıl kornea nakli olduğu gözüne yumruk attı. Kameramanın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluşurken, saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, cuma günü öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Mandıra Sokak'ta meydana geldi. Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile birlikte görevlilerin kar ve temizlik çalışmalarını görüntülemek için yola çıktı. Belediye şoförü, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine fren yaptı. Bu sırada Arslan Erdem'in yönetimindeki kamyoneti durduramayarak belediye aracına arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücü Erdem'in yanı sıra aynı araçta bulunan oğulları Servet ile Deniz Erdem inerek, belediye şoförü ile yanındaki kameraman ve fotoğrafçı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen olayda 3 kişi kameraman Ercan Yüksel'i aralarına alarak yumrukladığı görüldü.

"Bir yumruk vurdu gözüme gözüm gitti"

"Yapmayın etmeyin dedim, gözümden ameliyatlıyım bana dokunmayın dedim. Baktım olmuyor üstüme geliyorlar kaçmak zorunda kaldım gözüme darbe gelmesin diye. Ama arkadan beni yakaladı. O anda gözümü korumaya çalıştım. Bir yumruk vurdu gözüme gözüm gitti. Zaten göz nakli olmuştum ama Cuma günkü olayda gözümü kaybettim" dedi.