Avcılar'da trafikte "makas" atan sürücü yakalandı - Son Dakika

D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü öne sürülen sürücü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde makas atan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer almasına ilişkin çalışma başlattı.

Görüntülerini inceleyen ekipler, 34 AD 0587 plakalı araç sürücüsü Semih K'yi yakaladı.

Sürücü Semih K'ye aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiğini aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten 1228, takip mesafesini korumamaktan 132, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473, eksik ve bozuklukları bulunan araç kullanmaktan 288 lira olmak üzere toplam 4 bin 121 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca aracın eksikliklerinin giderilmesi için 7 gün izin verildi.

Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Avcılar Firuzköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.