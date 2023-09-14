Trafikte ters yön tartışması kavgaya dönüştü! Belinden çıkardığı kemerle sürücüye saldırdı - Son Dakika

Trafikte ters yön tartışması kavgaya dönüştü! Belinden çıkardığı kemerle sürücüye saldırdı

Son Güncelleme: 14.09.2023 11:13

İstanbul Avcılar'da motosikletli ile hafif ticari araç sürücüsü arasında çıkan ters yönlü tartışma kavgaya dönüştü. Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Avcılar'da trafikte tartışan motosikletliyle hafif ticari araç sürücü arasındaki ters yön tartışması kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü ile motosikletli tekme tokat birbirine saldırdı. Kemerin de kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAFİĞİN ORTASINDA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Olay, Gümüşpala Mahallesi D100 karayolu altından geçen Kuruçeşme Altgeçidi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ters yönden geldiğini öne sürdüğü hafif ticari araç sürücüsü ile tartışmaya başladı. Araçlarından inen iki sürücü, trafiğe aldırış etmeden kavga etmeye başladı.

KEMERLE SALDIRDI

İki sürücünün tekmeli, tokatlı kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, sürücülerin birbirine tekme, tokat ve kemerle saldırdıkları görülüyor. Kavga eden iki sürücüyü, başka bir sürücü ayırıyor.

Kaynak: DHA

Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte ters yön tartışması kavgaya dönüştü! Belinden çıkardığı kemerle sürücüye saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafikte ters yön tartışması kavgaya dönüştü! Belinden çıkardığı kemerle sürücüye saldırdı - Son Dakika
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