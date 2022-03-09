Avcılar'da trafikte tartıştığı kameramanı darbeden sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli kameramanın kornea nakli yapılan gözüne yumruk atılarak büyük oranda görme yetisini kaybettiği kavgaya ilişkin 6 müşteki sanığın yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan müşteki sanıklar Deniz Erdem ve Servet Erdem katıldı.

Tutuksuz müşteki sanıklar Ercan Yüksel, Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan ve Servet Erdem ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki sanık Servet Erdem, olay günü seyir halindeyken önündeki araçta babası Arslan Erdem ve kardeşi Deniz Erdem'in bulunduğunu anlatarak, onların önündeki Avcılar Belediyesi'ne ait aracın durması üzerine babasının bulunduğu aracın kaydığını ve belediye aracına çarptığını söyledi.

Erdem, belediye aracından inenlerin babasına bağırdığını ve bu nedenle tartışma başladığını ifade ederek, müşteki sanık Mevlüt Çalışkan'ın boğazını sıktığını, aralarında ufak bir itiş kakışın yaşandığını ancak Ercan Yüksel'e yönelik bir darp eyleminde bulunmadıklarını savundu.

Müşteki sanık Deniz Erdem de olay günü belediyeye ait araca çarptıklarını, müşteki sanık Ercan Yüksel'in de gözünü kapatıp "gözüm gitti" diyerek üzerlerine geldiğini anlatarak, Mevlüt Çalışkan ve Ercan Yüksel'in kendilerine küfür ve hakaretler ettiğini öne sürdü.

Müşteki sanık Arslan Erdem ise diğer araçtaki kişilerle aralarında arbede yaşandığını, kendisi ve çocuklarının kimseye vurmadığını iddia etti.

Diğer müşteki sanıklardan Ercan Yüksel de belediyede kameraman olarak görev yaptığını, önlerindeki aracın ani fren yapması nedeniyle kendilerinin durduğunu belirterek, bunun üzerine arkalarından gelen aracın da kendi araçlarına çarptığını söyledi.

Müşteki sanık Yüksel, araçtan inerek karşı tarafa "bizde bir şey yok, sizde de bir şey yoksa önemli değil" dediğini, buna rağmen araçtan inen kişilerin "neden ani fren yapıyorsunuz" diye bağırmaya başladıklarını ve hakaret ettiklerini söyledi.

Müşteki sanıklardan Deniz Erdem'in üzerine doğru yürüdüğünü dile getirerek, "Ben 'yapma, gözümden ameliyatlıyım' dedim ve araca doğru kaçtım. 'Yapmayın' dememe rağmen bu kişi gözüme yumrukla vurdu. Öncelikle bize saldıran onlardı. Arslan Erdem'in beyan ettiği gibi çocuklarını bizim üzerimden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Etraftakiler gözümün kanadığını söyleyince yerden kar alarak gözüme temas ettirdim çünkü o anda gözüm görmüyordu. Ben beni darp edenlere darbetme eyleminde bulunmadım. Zaten belediyede çalışmamız nedeniyle teskin edici söz söylüyordum. Olayın çıkış sebebi Arslan Erdem'in kışkırtma içerikli eylemleridir. Olayı yatıştırmaya çalışıyordum." diye konuştu.

Belediye çalışanı müşteki sanık Mevlüt Çalışkan da olay sırasında Yüksel'in "gözümden ameliyatlıyım, bana dokunmayın" demesine rağmen sanık Deniz Arslan'ın Yüksel'i darbettiğini söyledi.

Çalışkan, Servet Arslan'ın da gözüne yumruk attığını ve diğer müşteki sanıkların araçlardan demirler alarak kendilerine saldırmak istediklerini belirtti.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Deniz ve Servet Erdem'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile şoför Mevlüt Çalışkan, kar yağışının etkili olduğu 28 Ocak'ta ilçedeki olumsuz durumu görüntülemek için göreve çıktığı belirtiliyor.

Belediye çalışanlarının araçlarında seyir halindeyken yolun kaygan olması ve fren yapması nedeniyle aynı istikamette seyir halinde bulunan diğer müşteki sanıklar Arslan Erdem, Servet Erdem ve Deniz Erdem'in araçlarına arkadan çarptıkları ifade edilen iddianamede, çarpma sonucunda müşteki sanıklar Arslan Erdem, Servet Erdem ve Deniz Erdem'in araçtan indikleri ve tartışmaya başladıkları bildiriliyor.

Bu sırada müşteki sanıklar Servet ve Deniz Erdem'in yumrukla birçok kez vurduğu müşteki sanık Ercan Yüksel, gözünden hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek derecede yaralanıyor.

Kavga sırasında 6 kişinin, yumruk ve tekmeyle birbirlerini de darbettiği belirtilen iddianamede, müşteki sanık Arslan Erdem'in "kamu görevlisini basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, tutuklu olan müşteki sanıklar Deniz ile Servet Erdem'in de "basit yaralama" ve "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, müşteki sanıklar Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan ve Ercan Yüksel'in de "basit yaralama" suçundan 6'şar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.