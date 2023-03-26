AVCILAR'DA TRAFİKTE 'YOL VERME' TARTIŞMASI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA TRAFİKTE 'YOL VERME' TARTIŞMASI KAMERADA

26.03.2023 09:56

AVCILAR'da TIR'ın bir iş yerine mal indirmek için park etmesi üzerine tek şeride düşen yolda sürücülerin birbirlerine yol vermemesi trafiği kilitledi.

AVCILAR'da TIR'ın bir iş yerine mal indirmek için park etmesi üzerine tek şeride düşen yolda sürücülerin birbirlerine yol vermemesi trafiği kilitledi. Otomobil içinde cep telefonuyla görüntülü sohbet eden sürücüyü gören başka bir sürücü, kendisinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini düşünerek öfkelendi. Kadınların bulunduğu otomobile saldırmaya çalışan sürücü, güçlükle sakinleştirildi. Trafikteki tartışma araç kamerasına yansıdı.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde cuma günü akşam saatlerinde çift yönlü yola bir TIR park etti. TIR'daki mal indirilirken, yol tek şeride düştü. Bu sırada otomobil ile yol kenarında park ettiği yerden çıkan sürücünün kullandığı otomobil karşı karşıya gelince trafik kilitlendi. Park ettiği alandan çıkan sürücü, diğer sürücünün geri gitmesini ve yolu açmasını istedi. Ancak, yabancı plakalı otomobilin sürücüsü bu isteğe karşı çıkarak yol ortasında beklemeye başladı. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Ön koltukta oturan sürücünün arkadaşı ile görüntülü telefon konuşmasını, kendini görüntülemesi olarak düşünen sürücü tepki gösterdi. Üç kez otomobilden inen ve geri dönen sürücü tartıştığı kadın sürücüden geri gitmesi konusunda ısrar etti. Sinirlenen sürücü ayrıca otomobilin camına vurarak, "O videoyu sileceksin. Sildiğini göreceğim" diye bağırdı. Sürücü çevredeki üç kişi tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Çevredekilerin müdahalesi ve otomobilin arkasındaki araçların diğer sokaklara yönlendirmesiyle birlikte yol trafiğe açıldı.

Tartıştığı kişinin aracına saldırdığını söyleyen sürücü "Benden yaşça büyük biriydi. Bu nasıl bir vahşiliktir ki gelip iki tane kadının olduğu araca saldırabiliyor. 'Sizi mahvedeceğim' gibi tehdit savurdu, arabanın sağ camına gelip vurdu. Civardaki bir taksici, 'İki kadın var arabada kendinden utanmıyor musun' deyince 'Trafikte kadın-madın tanımam' dedi. Civardakiler onları arabasına bindirdi zorla, o da basıp gitti. Tüm hoşgörüsüzlüğü, tehditleri, bizi korkuttuğu maalesef yanına kaldı" diye konuştu.

Gerginliğe müdahale eden çevre sakini de iftar saatinde çıkan tartışmanın çok üzücü olduğunu belirterek, araya girerek tarafları sakinleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
AVCILAR'DA TRAFİKTE 'YOL VERME' TARTIŞMASI KAMERADA AVCILAR'DA TRAFİKTE 'YOL VERME' TARTIŞMASI KAMERADA Jandarmadan dron destekli denetim Jandarmadan dron destekli denetim

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA TRAFİKTE 'YOL VERME' TARTIŞMASI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Süper Lig devinden Fatih Terim bombası! Resmi teklif götürüyorlar
10:13 AK Parti'de olaylı temayül yoklaması! Yumruklar havada uçuştu
09:51 Stefan Kuntz hedef tahtasında! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
09:41 Yağmur Tanrısevsin'in atölyesine hırsız girdi! Alarma koşan güzel oyuncu, manzara karşısında şoke oldu
09:20 28 Mart Salı günü itibarıyla benzine 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:02 Marmara Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili yeni paylaşım: Hata sonucu yer değiştirilerek yazıldı
08:32 Yer: Ankara! Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı, köpeğini telef etti
23:02 Husumetli aileler arasında taşlı sopalı kavga! 2 yaralı, 11 gözaltı var
08:08 Seçimler yaklaşırken Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına uyarı: Rehavete kapılmayın
05:11 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2023 10:36:36. #1.11#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA TRAFİKTE 'YOL VERME' TARTIŞMASI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement