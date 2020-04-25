Avcılar'da Türk Kızılayı ramazan pidesi ve su dağıttı - Son Dakika

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Avcılar'da Türk Kızılayı ramazan pidesi ve su dağıttı
6 saat önce
AVCILAR'da Türk Kızılayı görevlileri dün iftar saatinde Ramazan pidesi ve su dağıttı.
AVCILAR'da Türk Kızılayı görevlileri dün iftar saatinde Ramazan pidesi ve su dağıttı.
Kızılay Avcılar Şube Başkanı Sabri Bakış, 'Genç Kızılay' üyesi gençlerle birlikte Ramazan ayının ilk günü toplanarak, halkın bu mübarek ayını kutlamak istediklerini söyledi. Bakış, iktisat alanında lisans eğitimi gören Genç Kızılay İlçe Başkanı Rahman Çakır ile 11 arkadaşı ile birlikte anlaştıkları fırına giderek hazırlanan bin Ramazan pidesini minibüse taşıdı. Avcılar'daki 10 mahallede yapılacak Ramazan pidesi ve su dağıtımı Gümüşpala Mahallesi'nden başlatıldı. Sokakta 'Sizlere küçük bir ikramımız olacak. Lütfen sepetlerinizi salınız' diye bağıran gençleri duyanlar balkon veya pencerelere çıktı. Sarkıttıkları sepet veya çantalara birer pide ve 1.5 litrelik su şişelerini bırakan Kızılay gönüllüsü gençlerin bu jesti sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü mahalle sakinlerini sevindirdi. Balkon veya pencereden sarkıtacak sepeti bulamayanlar da ihmal edilmedi. Gençlerden biri duvarı tırmanıp iftar saatini bekleyen aileye pide ve suyu ikram etti. Kızılay gönüllüleri, devriye görevi yaparken gördükleri bir polis ekip aracını da alkışladı.Kızılay Avcılar Şube Başkanı Sabri Bakış, 3 günde bir başka mahalleye gidecekleri Ramazan coşkusunu halkla birlikte yaşamak istediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:29 Kaynak: DHA
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