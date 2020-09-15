Son dakika haberleri: AVCILAR'DA TÜRKÜEVİNE ATEŞ AÇILDI 1 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri: AVCILAR'DA TÜRKÜEVİNE ATEŞ AÇILDI 1 YARALI

Son dakika haberi: Avcılar Sahil'inde bulunan türküevine açılan ateş sonucu bir kişi göğsüne isabet eden mermiyle ağır şekilde yaralandı.

Avcılar Sahil'inde bulunan türküevine açılan ateş sonucu bir kişi göğsüne isabet eden mermiyle ağır şekilde yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Ambarlı Mahallesi Marmara Sahil Sokak'ta saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, türküevinin önüne otomobille gelen şüpheliler, iş yerine doğru ateş açtı. Silah seslerini duyanlar mermilerden korunmak için kaçtı. Bu sırada iş yerinin sahibinin kardeşi olduğu öğrenilen Metin C. göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kişi, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırının gerçekleştiği yere gelen olay yeri inceleme ekipleri, sokakta ve iş yerinin içinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: AVCILAR'DA TÜRKÜEVİNE ATEŞ AÇILDI 1 YARALI

Avcılar, Marmara, Polis, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: AVCILAR'DA TÜRKÜEVİNE ATEŞ AÇILDI 1 YARALI - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devraldı Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi         
16:32
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu         
14:28
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Evleri yıkılmasın diye tüfeği alıp çatıya çıktılar! Polis ikna etmek için 2 saat uğraştı Evleri yıkılmasın diye tüfeği alıp çatıya çıktılar! Polis ikna etmek için 2 saat uğraştı         
13:47
Son Dakika! Yunanistan Başbakanı: Deniz yetki alanı için Türkiye ile derhal görüşmeye hazırız Son Dakika! Yunanistan Başbakanı: Deniz yetki alanı için Türkiye ile derhal görüşmeye hazırız         
13:37
Otelde Rus turistleri Otelde Rus turistleri "Maske takın" diyerek uyaran hemşire, yüzüne terlik yedi         
13:26
Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı         
13:01
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı 55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı         
12:10
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Ankara'da Afganistan uyruklu bir şahıs çelik kasayı jet taşı ile kesip 380 bin lirayı çaldı Ankara'da Afganistan uyruklu bir şahıs çelik kasayı jet taşı ile kesip 380 bin lirayı çaldı         
10:18
Çalıştığı inşaatın 5. katından düştü! Göğsüne demir saplanan işçi yaşamını yitirdi Çalıştığı inşaatın 5. katından düştü! Göğsüne demir saplanan işçi yaşamını yitirdi         
10:03
Hareket halindeki araçtan trafiğin ortasına atılan kadın, ezilmekten son anda kurtuldu Hareket halindeki araçtan trafiğin ortasına atılan kadın, ezilmekten son anda kurtuldu         
09:47
Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu         
09:35
PSG maçında Neymar'la kavga eden Alvaro Gonzalez ölüm tehditleri aldı PSG maçında Neymar'la kavga eden Alvaro Gonzalez ölüm tehditleri aldı         
09:21
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Evde temizlik yapan kadın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti Evde temizlik yapan kadın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 05:53:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: AVCILAR'DA TÜRKÜEVİNE ATEŞ AÇILDI 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei