Avcılar'da üniversitede şoke eden olay - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da üniversitede şoke eden olay - Son Dakika

Avcılar'da üniversitede şoke eden olay

6 saat önce

Avcılar'da bulunan özel bir üniversitenin 4. katından düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Edanur K. ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da üniversitede şoke eden olay, System.String[]

Avcılar'da bulunan özel bir üniversitenin 4. katından düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Edanur K. ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Avcılar'da bulunan özel bir üniversitenin içerisinde yaşandı. Çocuk gelişimi bölümü öğrencisi Edanur K.(19) 4'üncü katta bulunan kantin katından aşağıya düştü. Edanur K.'nin düştüğünü gören çevredeki öğrenciler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olarak yerde yatan ve yarı baygın olan öğrenciye ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de olayla ilgili incelemelere başladı. Ambulans ile Halkalı'da bulunan bir hastaneye kaldırılan Edanur K.'ye sağlık müdahalelerinin devam ettiği öğrenildi.

Edanur K.'nin düştü mü yoksa intihar girişiminde mi bulunduğu polis tarafından araştırılıyor.

(Murat Delice/İHA)

Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu
Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor İstanbul-rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu

Son Dakika Haberleri
21:42 Mısır asıllı Kanada vatandaşı 10 aydır Kahire'de hapiste - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
21:40 Eski Sudan Cumhurbaşkanının eşi yasa dışı mal edinme suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Son Dakika
21:40 Trump'ın eleştirdiği iklim aktivisti Greta Thunberg'e BM'den "çok güçlü ve dirençli" yorumu - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:43:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da üniversitede şoke eden olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]