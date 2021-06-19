Avcılar'da üst geçidin altındaki elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi - Son Dakika

Avcılar'da üst geçidin altındaki elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

Avcılar'da metrobüs durağı üst geçidinin altındaki elektrik kablolarının halk otobüsünün üstüne devrilmesi nedeniyle bölgede trafik oluştu.

Avcılar'da metrobüs durağı üst geçidinin altındaki elektrik kablolarının halk otobüsünün üstüne devrilmesi nedeniyle bölgede trafik oluştu. D-100 kara yolu Cihangir mevkisi yan yolda Topkapı istikametinde ilerleyen 34 CFP 403 plakalı bir halk otobüsünün (midibüs) üstüne, metrobüs durağı üst geçidin alt kısmında yer alan elektrik kabloları devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri de otobüsün üstüne devrilen elektrik kablolarını kaldırmaya çalışıyor. Yan yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Topkapı istikametindeki çok sayıda belediye otobüsünün de bulunduğu araçlar uzun kuyruk oluşturdu.

Son Dakika

Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın

''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı

İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı

Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi

Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi

Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var

Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi

Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu