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AVCILAR'DA ÜST KATTA BORU PATLADI GİYİM MAĞAZASINI SU BASTI - Son Dakika

AVCILAR'DA ÜST KATTA BORU PATLADI GİYİM MAĞAZASINI SU BASTI

12.02.2022 12:23

AVCILAR'da, su borusunun patladığı dairenin altındaki giyim mağazasını su bastı.

AVCILAR'da, su borusunun patladığı dairenin altındaki giyim mağazasını su bastı.

Olay dün sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Üst kattaki dairede patlayan boru nedeniyle giyim mağazasını su bastı. Mağazayı işleten Ali Cebotari işyerini son 3 yılda 6-7 kez bu durumu yaşadıklarını söyledi. Cebotari "Askıda satış için dizdiğimiz kıyafetler yukarıdan yağmur gibi damlayan ve yere değen kısımları oluşan su birikintileri ile ıslandı. Yöneticiye haber verdim, suyu kestik. 1.5 saat geçmesine rağmen yine su damlıyor. Bu kaçıncı? Eksper çağırdım. Islanan kıyafeti mağazada satamazsınız. Ancak, ikinci el veya başka bir şekilde elden çıkarabilirsiniz. Bu su baskınında en az 20 bin TL zararım var. Parke şişecek, tavan da elden geçirilecek. Hasar tespiti yaptırdıktan sonra zararımın karşılanması için dava açacağım. Buna dayanacak gücüm kalmadı. Sürekli tavandan gelen su baskını ile karşı karşıya kalıyorum" dedi.

Görümtü dökümü:

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(Cep telefonu kaydı)

Ali Cebotari cep telefonu ile kayıt yaparak işyerinin durumunu gösterirken

Cebotari tavandan akan suyu gösterirken

(Aktüel)

Ali Cebotari işyerindeki suları paspas ile çıkarırken

Mağazayı işleten Cebotari ile röportaj

Islanan ürünler

Mağazadan genel ve detay görüntüler

AVCILAR'DA ÜST KATTA BORU PATLADI GİYİM MAĞAZASINI SU BASTI
AVCILAR'DA ÜST KATTA BORU PATLADI GİYİM MAĞAZASINI SU BASTI
AVCILAR'DA ÜST KATTA BORU PATLADI GİYİM MAĞAZASINI SU BASTI
AVCILAR'DA ÜST KATTA BORU PATLADI GİYİM MAĞAZASINI SU BASTI

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su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ÜST KATTA BORU PATLADI GİYİM MAĞAZASINI SU BASTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA ÜST KATTA BORU PATLADI GİYİM MAĞAZASINI SU BASTI - Son Dakika
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