Avcılar'da uykusuz gece

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem korkusu nedeniyle çok sayıda kişi geceyi parklarda geçirdi.

Merkez ile Denizköşkler ve Ambarlı Mahallesi'ndeki parklar gece geç saatlere kadar evlerine girmekten korkanlarla doldu. Gece yarısından sonra ailelerin bir bölümü evlerine giderken, yüzlerce kişi ise çocuk parklarında uyumaya çalıştı. Parklarda uyuyanların bazı yakınları, sabaha kadar nöbet tuttu. Parklarda çadırlar kurulurken, aileler gece yanlarına hiçbir yetkilinin gelmemesinden yakındı. Ailelerden bazıları otomobillerde geceyi geçirirken, bazıları da kamyonet kasalarında uyumaya çalıştı.