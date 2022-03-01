AVCILAR'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞÜPHELİNİN 3 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ - Son Dakika
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AVCILAR'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞÜPHELİNİN 3 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

01.03.2022 14:51

AVCILAR'da üzerinde uyuşturucu, tornavida ve el feneri bulunan şüphelinin 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

AVCILAR'da üzerinde uyuşturucu, tornavida ve el feneri bulunan şüphelinin 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Bir iş yerinden tekstil malzemeleri çalan bir başka şüpheli de güvenlik kamerası kayıtları sayesinde yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen 12 Şubat'ta Merkez Mahallesi'ndeki Marmara Caddesi'nde şüphe üzerine F.F.'yi durdurdu. Yapılan aramada bu kişinin üzerinde 1.2 gram eroin, 1 tornavida, 1 el feneri ve 'kurbağacık' diye tabir edilen anahtar bulundu. Bu kişinin hırsızlık olaylarına karışmış olabileceği değerlendirilerek yapılan incelemede; 4, 5 ve 7 Şubat tarihlerinde Ambarlı Mahallesi'nde kafe olarak faaliyet yürüten bir iş yerinden, 2 bilgisayar ve monitörü, 1 amfi, 2 buzdolabı motoru, 8 bin TL değerinde kablo, elektrik panosu ve alet çantasının çalınması olaylarının faili olduğu tespit edildi. Bu kişinin hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Öte yandan Firuzköy Mahallesi'nde tekstil faaliyetleri yürüten bulunan bir iş yerinden tekstil makinesinin birkaç parçası çalındı. Polis ekipleri hırsızlığın R.Y. tarafından gerçekleştirildiğini güvenlik kamerası kayıtları ile tespit etti. R.Y, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheliden F.F. tutuklandı, R.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası:

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-Hırsızlık kamerası görüntüleri

AVCILAR'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞÜPHELİNİN 3 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ
AVCILAR'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞÜPHELİNİN 3 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ
AVCILAR'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞÜPHELİNİN 3 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞÜPHELİNİN 3 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞÜPHELİNİN 3 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ - Son Dakika
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