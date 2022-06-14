Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

14.06.2022 20:33
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda 'Skunk' olarak bilinen 1 kilo ilo 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda 'Skunk' olarak bilinen 1 kilo ilo 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile dün saat 22.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki bir sokakta şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan iki kişinin şüpheli hareketleri ve tutarsız beyanlarda bulunmaları üzerine araçta arama yapıldı. Araçtaki bagaj kısmında, 732 gram Skunk maddesi bulununca U.G. ve S.S. gözaltına alındı. Detaylı arama sonucunda, bagaj kısmında bulunan inşaat malzemelerinin arasındaki farklı alanlara gizlenen 640 ve 298 gram ağırlığında olmak üzere, toplamda 1 kilo 670 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 810 TL nakit para bulundu. Skunk'un, hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edildiği ve esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olduğu kaydedildi.

Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapılan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. S.S. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, U.G. tutuklandı.


Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLAR
500
Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştiren adam peşine düşen baba tarafından darp edildi Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştiren adam peşine düşen baba tarafından darp edildi Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:41:01. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement