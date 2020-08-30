Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 25 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda 25 kilo 230 gram eroin ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişileri bir süre önce fiziki takibe aldı. Takibe alınan kişilerin Avcılar'daki adresine baskın düzenlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda M.K. ve R.K. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 25 kilo 230 gram eroin, 1 hassas terazi, bin 840 TL, 2 bin 100 Amerikan doları ve 16 bin 740 Euro nakit para, 344,45 gram ziynet eşyası, 3 tam altın ve bir çeyrek altın ele geçirildi.

Gözaltına alınıp sorguya çekilen iki şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.K. hakkında "adli kontrol" hükümleri uygulanırken, M.K. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon anı polis ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Jayda alınan görüntüde, emniyet ekiplerince yürütülen operasyon sırasında evde ele geçirilen maddeler ve ziynet eşyaları yer alıyor.

(İHA)