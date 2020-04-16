Avcılar'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın - Son Dakika
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Avcılar'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın

6 saat önce

Avcılar'da polis ekipleri uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon düzenledi.

Avcılar'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın, System.String[]

Avcılar'da polis ekipleri uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon düzenledi. Baskında, 103 kök Hint keneviri, çeşitli uyuşturucu madde ile termometre, ısıtıcı ve ışık düzenekleri ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; Avcılar ilçesindeki Üniversite Mahallesi Uran Caddesi üzerinde bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adresi fiziki takibe alan polis, önceki gün akşam saat 21.30 sıralarında söz konusu eve ani baskın düzenledi. Baskında evde herhangi bir kişiye ulaşılamadı.

EV UYUŞTURUCU SERASI OLMUŞ

Uyuşturucu serasına dönüştürülen evdeki aramalarda bodrum katta saksı içine ekili halde 103 kök Hint keneviri, 2 adet termometre, 2 adet ısıtıcı, 4 farklı ışık düzeneği, 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 90 litre bitki besin maddesi ve 470 gram esrar ele geçirildi.

POLİS PUSUYA YATIP EVE GELECEKLERİ BEKLEDİ

Uyuşturucu maddelerle bağlantılı kişilerin seraya dönüştürülen eve geri geleceğini düşünen polis, pusu kurarak beklemeye koyuldu. Uyuşturucu serasına yapılan polis baskınından habersiz eve geri gelen Ö.(31), Özkan K.(39) ve Sedat Y. isimli 3 şüpheli, emniyet ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanarak gözaltına alınan üç şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kök kenevirlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerin emniyette yapılan sorgusunda Aykut Ö.'nün 'uyuşturucu madde imal veya ticareti'nden 1, 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 2, Özkan K. adlı zanlının 'görevi yaptırtmamak için direnme', 'yağma', 'kasten yaralama', 'kullanmak İçin Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan toplam 5 suç kaydı, Sedat Y. adlı şüphelide ise 'otodan hırsızlık' ile 'mala zarar verme' suçlarından 2 suç kayıtları ortaya çıktı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Özkan K. ve Sedat Y. hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanırken, Aykut Ö.'nün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Öte yandan uyuşturucu serasına dönüştürülen eve yapılan operasyon ise polis kameralarına da yansıdı.

( Sadık Kahraman/İHA)

Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:05 Kaynak: İHA

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