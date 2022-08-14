Avcılar'da polisten yüzerek kaçmaya çalıştı, o anlar kameraya yansıdı

Avcılar'da uyuşturucu ticareti suçundan aranması olan şahıs, polisten yüzerek kaçmaya çalıştı. Zanlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıçları tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipler Avcılar Ambarlı Sahili'nde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelenen bir şahsın bilgilerini kontrol etmek istedi. Ancak polisi görünce kaçmaya çalışan şahıs, kayalıklardan denize atlayarak yüzmeye başladı. Zanlı bir türlü denizden çıkmayınca bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 2 kilometre açığa yüzen şahıs, Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adam ekiplerince dalış yapılarak yakalandı. O anlar kameralara da yansıdı.

Yakalaması yapılan şüpheli şahın sağlık ekiplerince gerekli kontrolleri yapıldı. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan M.K. isimli şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli makamlarca aranıyor olduğu ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL