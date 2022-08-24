AVCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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AVCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

24.08.2022 12:56

AVCILAR'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Avcılar'da bir adreste uyuşturucu satıldığını belirleyen ekipler, günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından dün söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 134 gram metamfetamin, 1.30 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet silah ve 3 bin 130 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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