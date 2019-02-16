Avcılar'da Vahşet

Avcılar'da vahşet Öz annesi, Miray bebeğe çamaşır suyuyla işkence etti Kızının ölmesini isteyen anne, 1.5 yıl sonra polise giderek suçunu itiraf ettiİSTANBUL - Avcılar'da yaşayan Elif K. isimli kadın, 1.5 yaşındaki kızı Eylül Miray'ın vücuduna şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti.

Avcılar'da vahşet

Öz annesi, Miray bebeğe çamaşır suyuyla işkence etti

Kızının ölmesini isteyen anne, 1.5 yıl sonra polise giderek suçunu itiraf etti



İSTANBUL - Avcılar'da yaşayan Elif K. isimli kadın, 1.5 yaşındaki kızı Eylül Miray'ın vücuduna şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti. Korkunç vahşet, yakalanacağını anlayan annenin karakola gidip suçunu itiraf etmesiyle ortaya çıktı. Tutuklanan annenin, "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay akıllara durgunluk veren olay Avcılar'da yaşandı. 12 yıl önce evlenen ve 2 çocukları bulunan Elif K. ile Eray K. çiftinin 1,5 yıl önce üçüncü çocukları dünyaya geldi. Bebeğe Eylül Miray ismi verildi. Ancak sürekli hastalanan bebek, sık sık hastaneye götürülmeye başlanınca, doktorlar durumdan şüphelendi. Vücudundan kan gelen minik bebek, çeşitli doktorlara götürüldükten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Durumdan şüphelenen bir doktor durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri anne Elif K.'yı gözaltına aldı. Ancak suçlamaları reddeden anne, serbest bırakıldı. Bu süreçte Miray bebek de annede kaldı. Ancak devam eden şikayetleri nedeniyle minik bebek bu kez de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tekrar gözaltına alınan anne, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak çocuğun hastanede bulunduğu sürede hızlıca iyileşmesi, anne Elif K. üzerindeki şüpheleri arttırdı.

Yakalanacağını anlayan anne, 9 Şubat günü Avcılar Polis Merkezi'ne giderek suçunu itiraf etti. Vicdan azabı duyduğunu söyleyen anne, doğduğu günden bu yana minik bebeğin vücuduna şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini söyledi. Kızına bir türlü ısınamadığını ve ölmesini istediğini anlatan Elif K., adliyeye sevk edildi. Tutuklanan anne, cezaevine gönderildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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