Avcılar'da vatandaşlar başıboş dolaşan atlarla ilgili çözüm bekliyor - Son Dakika
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Avcılar'da vatandaşlar başıboş dolaşan atlarla ilgili çözüm bekliyor

15.10.2022 14:26

İstanbul Avcılar'da vatandaşlar, yollarda başıboş dolaşan atlarla ilgili önlem alınmasını istiyor.

İstanbul Avcılar'da vatandaşlar, yollarda başıboş dolaşan atlarla ilgili önlem alınmasını istiyor.

Firuzköy Mahallesi'nde yollarda dolaşan başıboş atlar, araçlarıyla bölgeden geçen sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Atlar, insanların kendilerine yaklaşmasına izin vermezken, özellikle çocuklar için tehlike oluşturuyor. Mahalle aralarında dolaşan atlar, boş arazilerdeki otlarla besleniyor. Birinin yaralı olduğu görülen atlar, çöpleri de karıştırarak dağıtıyor.

Mahalle sakini Mustafa Birkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atları özgür görünce sevindiğini ancak hayvanların aç olduğunu söyledi.

Atların sokaklarda başıboş gezmesini doğru bulmadığını belirten Birkal, atların çocuklara da zarar verebileceğine işaret etti. Birkal, yetkililerden atlarla ilgili önlem almalarını istedi.

Erol Hasçelik de çocuklar için tehlikeli olduğunu düşündüğü atların bölgeden toplanması gerektiğini dile getirdi.

Atların sürekli yollarda dolaştığını anlatan Hasçelik, bu durumun sürücüler açısından da risk oluşturduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA

Firuzköy Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da vatandaşlar başıboş dolaşan atlarla ilgili çözüm bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avcılar'da vatandaşlar başıboş dolaşan atlarla ilgili çözüm bekliyor - Son Dakika
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