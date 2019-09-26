Son Dakika Haberleri: Avcılar'da vatandaşlar gece de parklarda toplandı
Son Dakika Güncel Haber

Avcılar'da vatandaşlar gece de parklarda toplandı

19 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem korkusu nedeniyle çok sayıda kişi gece de parklarda toplandı.

Avcılar'da vatandaşlar gece de parklarda toplandı, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem korkusu nedeniyle çok sayıda kişi gece de parklarda toplandı.
Avcılar'da yüzlerce kişi evlerine girmeyerek gece geç saatlere kadar dışarıda kalmayı tercih etti.
Merkez Mahallesi'nde oturan 86 yaşındaki Hatice Çetinkaya, deprem korkusu nedeniyle kalmak istemediği evden kızı tarafından dışarı çıkarılıp Öğretmen Hakkı Doğan Parkı'na getirildi. Çetinkaya, parkta kızının yere serdiği yatakta yattı.
Parkta çadır kurarak yatanlar da bulunuyor.
Atatürk Parkı'nda gelen bir aile, evdeki iki muhabbet kuşunu da kafesleri ile birlikte getirdi.
Öte yandan, Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi Çayır Sokak'taki 5 katlı binanın bazı kolonlarında çatlaklar görüldüğü iddiası üzerine belediyeye bilgi verilirken, görevliler yarın yapılacak incelemeye kadar içeriye girmenin riskli olabileceğini bildirdi. Bunun üzerine binada oturanlar geceyi parkta geçirdi.

Görüntü Dökümü:
------------
-Geceyi parkta geçirenler
-Geceyi parkta geçirenlerle röportaj
-Parkta tana 86 yaşındaki kadın
-Parktaki çadır
-Kuşları ile birlikte geceyi parkta geçireceklerini belirten aile
-Parktaki kalabalık görüntüleri


- İstanbul
Çetinkaya, İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili
"Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 23:18:20. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da vatandaşlar gece de parklarda toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]