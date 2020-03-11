Avcılar'da vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane - Son Dakika

Avcılar'da vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane

6 saat önce

Avcılar'da yaşayan vatandaşların binlerce kitaba elektronik ortamda istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri uygulamanın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Avcılar'da vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane, System.String[]

Avcılar'da yaşayan vatandaşların binlerce kitaba elektronik ortamda istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri uygulamanın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. "Oku Avcılar" uygulaması ile okuyucular 28 konu başlığı altında 22 bin kitaba kolayca ulaşabilecekler.


Avcılar Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleşen "Oku Avcılar" dijital kitap uygulaması tanıtımına Avcılar Belediye Başkanı Turhan Hançerli, Şair Can Çobanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Avcılar'daki tüm okullarda uygulamaya konulan Oku Avcılar Dijital Kitap Uygulaması ile öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden, batı klasiklerine kadar 28 konu başlığı altında 22 bin kitaba okul dışında da istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekler. Ayrıca bilgisayar, tablet ve telefonda kullanılabilen uygulama veli ve öğretmenler, konu başlıklarına göre kitapları seçebilecekler. Aynı zamanda özel bir kütüphane tasarlayarak toplu olarak ödev takibi ve raporu da alabilecekler.


"Öğrencilerin ceplerinde kütüphane taşıdıkları bir dijital platformu hizmete açıyoruz"


Dijital kütüphane uygulamasından bahseden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bugün Türkiye'de bir ilk, Oku Avcılar Dijital Kitap Uygulaması'nın lansmanının yapıyoruz. Oku Avcılar on binlerce kitabın bulunduğu öğrencilerin, gençlerin ve büyüklerin kütüphaneye gitmeden evlerinde, ceplerinde kütüphane taşıdıkları bir dijital platformu hizmete açıyoruz. Hatta devlet okullarında öğretmenlerimiz öğrencilerine ücretsiz kitap ödevleri verebilecek. Ayrıca Avcılar dışında hemşehrilerimiz Oku Avcıları uygulamasını indirerek Avcılar Belediyesi'nden alacağı bir referans kodu ile kütüphaneden bir çok kitabı kullanabilecekler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı

Son Dakika Haberleri
18:32 Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri
18:32 ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 2
18:32 AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU
18:32 SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maç
18:32 AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:36:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]