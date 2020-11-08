Avcılar'da vatandaşlardan imar çağrısı - Son Dakika

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, binalarının depreme dayanıklı hale getirilebilmesi ve imar sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Denizköşkler Mahallesi Derya Blokları önünde bir araya gelen vatandaşlar, seslerini yetkililere duyurmak için basın açıklaması yaptı.

"Deprem değil tedbirsizlik öldürür", "Deprem değil bina öldürür" yazılı pankartlar açan gruptakiler, mahalle sakinlerinin kendilerine destek vermesini istedi.

Vatandaşlar, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı ve tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sitenin en eski sakinlerinden olan Gökçen Mukan, grup adına yaptığı açıklamada, İzmir depreminin bir kez daha Türkiye'nin her karış toprağının, deprem gerçeği ile yüz yüze olduğunu hatırlattığını söyledi.

Merkezi ve yerel yönetimlerden üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmelerini beklediklerini dile getiren Mukan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Harçerli'nin başlattığı "Hayat Kurtarma Hareketi"ne her koldan destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Turan Hançerli'nin daha önce hak kaybına uğradıkları için riskli binalarını yenileyemeyen Avcılarlı komşuları için verdiği imar plan notu değişikliği mücadelesini, Denizköşkler Mahallesi için de verilmesini talep ettiklerini aktaran Mukan, yaklaşık 2 bin konut ve iş yerinin mağduriyet yaşadığını söyledi.

Binalarını yenilemek için bir türlü imar izni alamadıklarını, kat mülkiyeti imarlı ve iskanlı olan, ellerinde tapuları bulunan konutları için imar izninin 2008 yılından itibaren ellerinden alındığını, mağdur olduklarını ifade eden Mukan, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 7 yıldır, hak mağduriyeti mücadelesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne, ilçemiz belediyemize ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine yaptığımız başvurularımızdan bir türlü olumlu yanıt alamıyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Rant için değil, can güvenliğimiz için mücadele ediyoruz. Çünkü İstanbul ya da yakın merkezli olabilecek bir depremde Avcılar Denizköşkler'deki tüm konutların hasar alması, çökmesi kaçınılmaz olacaktır. Tek istediğimiz kendi can güvenliğimizi sağlayabilmek için konutlarımıza imar izni çıkması, kendi tedbirlerimizi kendimiz almamız."