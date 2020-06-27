AVCILAR'DA VELİLERİN 'SOSYAL MESAFESİZ' YKS HEYECANI - Son Dakika

AVCILAR'DA VELİLERİN 'SOSYAL MESAFESİZ' YKS HEYECANI
İSTANBUL Avcılar'da 3 okulun birbirlerinin yanında bulunduğu Yeşilkent Mahallesi'nde bir ara trafik kilitlenirken, adaylar sınavların yapılacağı binalara ulaşmada zorluk çekti.
İSTANBUL Avcılar'da 3 okulun birbirlerinin yanında bulunduğu Yeşilkent Mahallesi'nde bir ara trafik kilitlenirken, adaylar sınavların yapılacağı binalara ulaşmada zorluk çekti. Yakınlarını sınav salonlarına getiren veliler uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Okulların bulunduğu alandaki kalabalık havadan görüntülendi.
Türkiye'de 6 bine yakın öğrencisi ile Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunun bulunduğu Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu ile hemen karşısındaki MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sınav merkezleri olarak belirlenmesi nedeniyle bölgeye büyük yığılmaya neden oldu. Toplam 50 sınıfı ile 600 öğrencinin ter döktüğü Leyla Bayram İlkokulu'nda veliler sınavın başlamasından 2 saat önce bahçeyi doldurunca görevliler uyararak dışarı çıkardı. Okulun bahçesinden vedalaşarak içeri giren bir genç kız bir süre sonra koşarak gelirken, takılarını çıkarmak zorunda olduğunu söyledi ve bunları anne ve babasına teslim etti. Bahçeye girdikten sonra tekrar dönen bir genç ise üzerinde TC numarası bulunmayan ehliyetinin kabul edilmediğini belirterek acil olarak nüfus cüzdanının getirilmesini istedi. Yakınları koyarak kimliğini araçtan alıp getirdi. Dış kapının kapatılmasından sonra bir yakını ile gelen aday içeri alınmayınca çaresiz döndü.
DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Yeşilkent Mahallesi'ndeki yan yana 3 okulun bulunduğu bölgedeki aşırı yoğunluk ve kilitlenen trafik drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:14 Kaynak: DHA
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