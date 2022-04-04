İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ

04.04.2022 09:45

AVCILAR'da çalışma yapan vinç operatörü, vinç halatının kabinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

AVCILAR'da çalışma yapan vinç operatörü, vinç halatının kabinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Cihangir Mahallesi Karataş Sokak'ta geçen cumartesi meydana geldi. Çalışma yapan vinç operatörü Tolga Tarlak, yükü ileri-geri hareket ettirmeye yarayan vinç halatının boşalarak kabin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı Tolga Tarlak'ın yardımına çevredekiler koştu. Hareket etmekte zorlanan yaralı operatör, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile bulunduğu kabinden çıkarıldı. Vincin üzerinde sedyeye yerleştirilen Tolga Tarlak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA VİNÇ HALATI OPERATÖRÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika


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