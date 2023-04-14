Vücut geliştirme şampiyonu evini yaktı! Gözaltına alınırken bileğine takılan kelepçeyi kırdı - Son Dakika
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Vücut geliştirme şampiyonu evini yaktı! Gözaltına alınırken bileğine takılan kelepçeyi kırdı

14.04.2023 12:15

İstanbul Avcılar'da psikolojik sıkıntılar yaşanan vücut geliştirme şampiyonu Onur Genç, annesi ile birlikte oturduğu evi yaktı. Kapıyı kilitledikten sonra yanan eşyaları balkondan aşağı atan adam, polis ekiplerinin koluna taktığı ilk kelepçeyi parçaladıktan sonra güçlükle durdurulabildi.

Saat 10.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'ta meydana gelen olayda psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Onur Genç isimli vücut geliştirme şampiyonu, annesi ile birlikte yaşadığı evini ateşe verdi.

Vücut geliştirme şampiyonu evini ateşe verdi, gözaltına alındıktan sonra kelepçeyi kırdı

EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Kapısını kilitledikten sonra balkona çıkan adam, evdeki eşyaları yakarak sokağa atmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Vücut geliştirme şampiyonu evini ateşe verdi, gözaltına alındıktan sonra kelepçeyi kırdı

KOLUNA TAKILAN KELEPÇEYİ KIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarken, polis ekipleri, Genç'i kelepçeleyerek gözaltına almak istedi. Genç, koluna takılan ilk kelepçeyi kırarken, güçlükle yere yatırılan adam tekrardan kelepçelenerek gözaltına alındı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Vücut geliştirme şampiyonu evini ateşe verdi, gözaltına alındıktan sonra kelepçeyi kırdı Vücut geliştirme şampiyonu evini ateşe verdi, gözaltına alındıktan sonra kelepçeyi kırdı Avcılar'da vücut geliştirme sporcusu evini ateşe verdi Avcılar'da vücut geliştirme sporcusu evini ateşe verdi

Onur Genç, İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vücut geliştirme şampiyonu evini yaktı! Gözaltına alınırken bileğine takılan kelepçeyi kırdı - Son Dakika


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